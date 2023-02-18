Заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий посоветовал жителям Крыма, которые верят в победу России, собирать вещи. Он считает, что им пора уезжать с полуострова.
"А для тех, кто продолжает верить в так называемую непобедимость России и в то, что Россия якобы оккупировала Крым "навсегда", могу дать дружеский совет паковать чемоданы", — заявил Скибицкий украинскому изданию "Армия информ".
Он добавил также, что Крымский мост "не вечный".
Ранее американский конгрессмен от штата Вашингтон Адам Смит заявил, что существует консенсус, по которому Украина не станет пытаться захватить Крым.
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