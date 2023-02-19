Под Артёмовском уничтожен боевик ВСУ, глумившийся над телами погибших русских военных

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня стало известно о ликвидации под Артёмовском (Бахмутом) боевика вооружённых сил Украины (ВСУ) Александра Созанского, который выкладывал в Интернет видео издевательств над телами погибших российских военнослужащих. Об этом сообщают в соцсетях. Видео и фото также публикует военный журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале.

Отмечается, что Созанский родом из Львовской области, он принимал участие в беспорядках в Киеве в 2014 году, тогда же вступил в карательный батальон "Золотые ворота", прославившийся издевательствами над мирными жителями Донбасса.

После начала спецоперации он был назначен командиром роты в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Напомним, именно боевики этой бригады расстреляли 12 безоружных пленных бойцов ВС РФ в Макеевке.

В своей соцсети неонацист вёл блог, в котором выкладывал фото и видео с погибшими российскими солдатами, и фиксировал издевательства над ними.

Также сегодня стало известно о ликвидации в зоне СВО трёх иностранных наёмников, один из которых являлся гражданином Израиля.