Поступили сведения о ликвидации российскими военными ещё трёх иностранных наёмников, которые воевали на стороне вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал журналиста Руслана Осташко.
Отмечается, что денацифицированы гражданин Израиля и два бывших военнослужащих армии Франции.
Израильтянин Андреас Голлоцци ранее участвовал в боевых действиях в составе Иностранного легиона, проходил службу в 17-м инженерно-парашютном полку, но был комиссован по состоянию здоровья. Решив отправиться на Украину, чтобы убивать русских солдат, он встретил там свой конец, как и многие его собратья, отметил телеведущий.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
"Судный день" случится не на Банковой и не на территории Украины.