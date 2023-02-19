В зоне спецоперации ликвидированы три иностранных наёмника, среди них гражданин Израиля

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Поступили сведения о ликвидации российскими военными ещё трёх иностранных наёмников, которые воевали на стороне вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал журналиста Руслана Осташко.

Отмечается, что денацифицированы гражданин Израиля и два бывших военнослужащих армии Франции.

Израильтянин Андреас Голлоцци ранее участвовал в боевых действиях в составе Иностранного легиона, проходил службу в 17-м инженерно-парашютном полку, но был комиссован по состоянию здоровья. Решив отправиться на Украину, чтобы убивать русских солдат, он встретил там свой конец, как и многие его собратья, отметил телеведущий.