РБК: Эдуард Басурин заявил, что стал пенсионером

Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что в ближайшее время многие из полевых командиров и боевых офицеров республик Донбасса ожидает отставка. Он подчеркнул, что "символа армии ДНР, голоса 1-го Корпуса комиссии" Эдуарда Басурина "уже выкинули на гражданку".

Однако сам Басурин сообщил, что ушёл на законный отдых и стал пенсионером, а не официальным представителем Народной милиции. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что Басурин получал предложения о работе.

"А по поводу видео — там было сказано не о конкретике, было сказано, что есть такие случаи и это будет негативно сказываться на проведении специальной военной операции. Это касалось первого армейского корпуса и второго, донецкого и луганского. Тех, кто имеет боевой опыт, по разным причинам начинают убирать на пенсию — речь об этом шла", — пояснил Басурин в беседе с РБК.