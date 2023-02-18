Начальство не любит правдорубов: названа истинная причина увольнения полевых командиров Донбасса

В Сети распространяется информация о том, что руководство российской армии намерено приступить к массовому увольнению полевых офицеров Донбасса, которые якобы не имеют необходимого образования и не соответствуют требованиям по возрасту и здоровью.

Эта новость уже вызвала возмущение лидеров общественного мнения и военкоров, работающих на Донбассе. К примеру, репортер ВГТРК Александр Сладков уверен, что в ближайшее время большинство полевых командиров и боевых офицеров народных республик ждет отставка за критику действующего руководства. Об этом журналист написал в своем Telegram-канале.

По мнению Сладкова, в составе российской армии у многих "прожженных войной офицеров" нет боевого будущего, они будут отсеяны предстоящими комиссиями.

За 8 лет войны в Донбассе сформировалась своя армия, МВД и служба Госбезопасности. С 2014 года было воспитано большое количество офицеров, у которых хоть и нет соответствующего образования, но есть навыки ведения боевых действий в крайне суровых условиях. Они начинали командовать отрядами добровольческого ополчения Русской весны. Многие из них сейчас руководят великолепными, боеспособными бригадами и полками. Сладков отметил, что у этих людей есть непоколебимый авторитет и многолетний опыт.

После вхождения ЛДНР в состав России эти формирования стали частью Вооруженных сил страны. Теперь полевые офицеры вынуждены подчинятся Министерству обороны РФ.

Также есть и донбасские командиры второй волны, которые появились в феврале 2022 года, когда в регионах началась полная мобилизация, отметил корреспондент.

"Уже в первый день СВО были собраны стрелковые полки из мужчин ДНР, и там тоже были назначены свои офицеры. Подчеркну, полки мобилизованных формировались не на полигонах, а сразу на передовой, через 3 дня они уже пошли в бой. Уже год они успешно воюют с прокси-армией НАТО. Без ротаций и уходов на переформирование после больших потерь", — пояснил Сладков.

Однако возникла серьезная проблема: тысячи человек с многолетним боевым опытом формально не являются "настоящими офицерами". Они не имеют военного образования, часто не подходят под требования к состоянию здоровья и возрасту, а также не умеют, например, маршировать. В связи с этим Сладков выразил обоснованное опасение, что от этих людей могут избавиться, невзирая на их колоссальный опыт ведения боевых действий.

"Получается, ситуация рожденная войной не подходит для мирного времени. Но мира-то нет. Воевать-то кто будет?" — спрашивает Сладков.

Журналист выразил уверенность, что все, кто сейчас фактически находится на офицерских должностях и в званиях, должны быть сохранены. Это решение необходимо для дальнейшего ведения успешных наступательных действий.

"Вчера "ненастоящий" донецкий офицер из резерва вёл на украинские укрепы своих "ненастоящих" солдат, давая настоящие результаты, и это всех устраивало, теперь его, казалось бы, заработанная в боях карьера под угрозой", — заявил Сладков.

Корреспондент привел в пример пресс-секретаря военного командования ДНР с января 2015 года, полковника ДНР Эдуарда Басурина, которого недавно отправили в отставку.

"Басурин — символ армии ДНР, он голос 1-го Корпуса, он бренд, если хотите. А его взашей. А скольких еще уволят "по несоответствию должности", или понизят из командиров в замы", — возмущается военкор.

Сладков раскрыл истинную причину, по которой полевые командиры не устраивают военное руководство. Журналист уверен, что возраст и состояние здоровья — второстепенные и решаемые вопросы, к тому же офицеры ДНР за войну стали настоящими, грамотными, знающими все требования РФ командирами. Дело в критике руководства, которую офицеры не боятся озвучивать.

"Суть в другом. Вот они-то могут встать и сказать вновь прибывшему российскому генералу в глаза: "Петр Петрович, все, что вы нам тут говорите — не соответствует ни российским законам, ни Уставам ВС РФ, ни боевой логике". И это часто может оказаться горькой правдой, а правду начальство не любит. И правдорубов тоже. Всего лишь", — заявил Сладков.

Журналист заявил, что решил обнародовать эту историю, поскольку уже пытался отстаивать свою позицию "на высоком уровне", однако не был услышан.

"Ведь офицерский корпус ЛДНР — это настоящая гвардия Владимира Путина, эти люди доказали свою преданность президенту и самой России, проливая кровь не пять и не шесть, а девять лет".

Сладков надеется, что ответственные за кадровые решения товарищи задумаются и сохранят полевых командиров на их должностях, ведь сейчас они как никогда нужны Донбассу.

"Разбрасываться ими, тем более в такое кровавое время — это преступление", — заключил корреспондент.

Пост Сладкова вызвал живое обсуждение среди представителей патриотической общественности. В частности, журналист Владлен Татарский назвал публикацию "смелой и очень нужной". Он уверен, что без Басурина еще как-нибудь повоюем, а вот от без тысячи настоящих командиров, которых хотят уволить — нет.

"Пусть увольняют лучше солдат старше 50, а то многие начальники просто морозят это требование", — посоветовал Татарский.

Военкор Александр Симонов, комментируя пост Сладкова иронично заметил, что полевые командиры Донбасса не нужны в составе регулярной российской армии, ведь они не умеют делать "красивые презентации с картинками":

"Боевые офицеры ЛДНР не годны для парадов. Им за девять лет было некогда учиться на них ходить и ходить строевым в принципе. Они воевали. Последний год тоже. В условиях, когда у подчиненных в подразделении один бронежилет на пятерых (никто же не будет отрицать, что и такое бывало?) Красивую презентацию-доклад с картинками и бегающими стрелочками они тоже сделать не смогут", — отметил Симонов.

Военкор отметил, что системе такие люди не нужны, без преданного взгляда во время доклада. Они еще и на три буквы послать могут, заявил Симонов. Журналист рассказал о своем опыте работы с боевыми офицерами ЛДНР. По его словам, при общении с ними складывается ощущение, что перед тобой не люди, а титаны.

"Таких просто некем заменить. Это особая порода, выкованная многолетней войной. Как "вагнеровцы" (не сравниваю, просто наглядный пример). И их колоссальный опыт из воздуха не возьмется, а значит и разбрасываться ими никак нельзя. Вопреки любым регламентам", — заявил Симонов.

Политолог Сергей Марков, в свою очередь, прогнозирует, что из армии могут быть уволены сотни боевых офицеров бывших корпусов ДНР и ЛНР, потому что 7 лет они каждый день воевали и не успели сдать положенные экзамены. И поэтому у них боевые и "не правильные" звания.

Никаких официальных комментариев от Минобороны РФ относительного возможных кадровых изменений пока не поступало. При этом причина увольнения Басурина заключается в "неправильном оформлении его офицерского звания", заявил Марков.