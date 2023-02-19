Global Times: после Украины НАТО готовит новый вооружённый конфликт в Азии

1:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что происходящее сейчас на Украине может повториться в Азии. Многие эксперты посчитали это намёком на вероятную войну с Китаем из-за споров по Тайваню. Об этом пишет китайская газета Global Times.

"Прошёл почти год с начала российско-украинского конфликта. Возглавляемая США НАТО по-прежнему погрязла в конфликте, который сама же и создала. Тем не менее, она уже задумалась о другой", — значится в материале, который вышел по случаю завершения конференции по безопасности в Мюнхене.

НАТО выполняет волю Соединённых Штатов, будучи политическим приспешником, сказал Столтенберг. А вице-президент США Камала Харрис заявила, что Китай поплатится за поддержку России в украинском конфликте.

"Вашингтон не только пытается свести на нет геополитическую ценность украинского кризиса, но и возлагает вину на Китай. <…> НАТО либо на войне, либо на пути к войне", — пишет автор статьи.

НАТО уже не скрывает свою сущность как источника, по вине которого проливается кровь на европейской земле, что вызывает беспокойство в Азии в рамках подготовки к новой войне, пишет китайский обозреватель. Слова Столтенберга были направлены на усиление данного напряжения, вызывая давление на Японию, Южную Корею и другие азиатские страны по укреплению военных связей с США

"С другой стороны, Столтенберг надеялся привлечь международное внимание к ситуации на острове Тайвань в качестве средства давления на Китай", — заключили в Китае.