Замминистра обороны США Кэтлин Хикс: Пентагон готовит план по Тайваню с учётом конфликта на Украине

Пентагон разрабатывает план по Тайваню, извлекая уроки из украинского конфликта. Об этом заявила замминистра обороны США Кэтлин Хикс.

"Украина была скорее подходом "холодного старта", чем запланированным подходом, над которым мы работали для Тайваня, и мы применим эти уроки", — приводит слова чиновницы AP News (АР).

Если Китай перекроет доступ к океану, то высадка десанта станет самой сложной военной операцией, сообщает Хикс, а разместить оборудование на Тайване заранее Пентагон не сможет.

Замминистра отметила, что Киев оказал ощутимое давление на оборонные запасы Запада и показал, что ни одна из стран не готова к серьёзному конфликту "с применением конвенционального оружия".

Поддержу Тайваня не замедлили поставки вооружений Украине, сообщает Хикс. Но остров сталкивается с такими же проблемами, как и Украина: дефицитом рабочей силы и запчастей.

"Украина участвует в конфликте иного типа, чем та, с которой США, вероятно, столкнутся с Китаем. Будущая кампания США, вероятно, будет включать в себя гораздо больше военно-воздушных и морских сил, снимая часть нагрузки с наземных систем и боеприпасов", — сказал помощник министра армии по вопросам закупок Дуг Буш.

Ранее морской офицер США в отставке, бывший представитель НАТО в России Гарри Табах заявлял, что после спецоперации на Украине конфликты перейдут в Тайвань, Корею, Косово и Израиль.