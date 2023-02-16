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Замминистра обороны США Кэтлин Хикс: Пентагон готовит план по Тайваню с учётом конфликта на Украине

Силовые структуры

Пентагон разрабатывает план по Тайваню, извлекая уроки из украинского конфликта. Об этом заявила замминистра обороны США Кэтлин Хикс.

Замминистра обороны США Кэтлин Хикс: Пентагон готовит план по Тайваню с учётом конфликта на Украине

"Украина была скорее подходом "холодного старта", чем запланированным подходом, над которым мы работали для Тайваня, и мы применим эти уроки", — приводит слова чиновницы AP News (АР).

Если Китай перекроет доступ к океану, то высадка десанта станет самой сложной военной операцией, сообщает Хикс, а разместить оборудование на Тайване заранее Пентагон не сможет.

Замминистра отметила, что Киев оказал ощутимое давление на оборонные запасы Запада и показал, что ни одна из стран не готова к серьёзному конфликту "с применением конвенционального оружия".

Поддержу Тайваня не замедлили поставки вооружений Украине, сообщает Хикс. Но остров сталкивается с такими же проблемами, как и Украина: дефицитом рабочей силы и запчастей.

"Украина участвует в конфликте иного типа, чем та, с которой США, вероятно, столкнутся с Китаем. Будущая кампания США, вероятно, будет включать в себя гораздо больше военно-воздушных и морских сил, снимая часть нагрузки с наземных систем и боеприпасов", — сказал помощник министра армии по вопросам закупок Дуг Буш.

Ранее морской офицер США в отставке, бывший представитель НАТО в России Гарри Табах заявлял, что после спецоперации на Украине конфликты перейдут в Тайвань, Корею, Косово и Израиль.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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