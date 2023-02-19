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Мураховский заявил, что танк "плохо убивает пехоту"

1:01
Силовые структуры

Военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский заявил, что танк "плохо убивает пехоту".

Мураховский заявил, что танк "плохо убивает пехоту"

Мураховский объяснил, что в современных реалиях главной задачей танка является уничтожение бронетехники противника. Он подчёркивает, что танки не могут эффективно работать против пехоты. Ей хорошо противостоят артиллерия, ракетные войска и авиация.

"Современный танк плохо умеет убивать вражескую пехоту", — отмечает эксперт.

Мураховский объясняет, что средства разведки танка мало приспособлены к обнаружению пехоты, особенно в движении. Также эксперт отмечает, что танковые пулемёты малопригодны для борьбы с пехотой.

"Признаём свершившийся факт: современный танк представляет собой мобильный, хорошо защищённый, эффективный истребитель танков и другой наземной техники", — заявил Мураховский.

 

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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