Военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский заявил, что танк "плохо убивает пехоту".
Мураховский объяснил, что в современных реалиях главной задачей танка является уничтожение бронетехники противника. Он подчёркивает, что танки не могут эффективно работать против пехоты. Ей хорошо противостоят артиллерия, ракетные войска и авиация.
"Современный танк плохо умеет убивать вражескую пехоту", — отмечает эксперт.
Мураховский объясняет, что средства разведки танка мало приспособлены к обнаружению пехоты, особенно в движении. Также эксперт отмечает, что танковые пулемёты малопригодны для борьбы с пехотой.
"Признаём свершившийся факт: современный танк представляет собой мобильный, хорошо защищённый, эффективный истребитель танков и другой наземной техники", — заявил Мураховский.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
"Судный день" случится не на Банковой и не на территории Украины.