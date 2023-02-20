Нардеп Гончаренко подарил Пелоси браслет из гильз от патронов "со смертью для бойцов РФ"

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко подарил американской гостье Нэнси Пелоси браслет из гильз от патронов.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Парламентарий Незалежной отметил, что каждый из патронов в браслете — это "смерть российского солдата".

"Судя по выражению лица, Пелоси безумно счастлива пополнению коллекции. В ней наверняка уже есть подобные украшения из Ирака и Афганистана", — комментирует ведущий первого канала.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал США готовиться к победе русского народа на Украине.