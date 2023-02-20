Украинский народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко подарил американской гостье Нэнси Пелоси браслет из гильз от патронов.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Парламентарий Незалежной отметил, что каждый из патронов в браслете — это "смерть российского солдата".
"Судя по выражению лица, Пелоси безумно счастлива пополнению коллекции. В ней наверняка уже есть подобные украшения из Ирака и Афганистана", — комментирует ведущий первого канала.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал США готовиться к победе русского народа на Украине.
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