Политолог Межуев: в ходе выступления в Польше Байден заявит о неизбежном поражении России

Во время визита в Польшу президент США Джо Байден выступит с речью, которая станет кульминацией беспрецедентной антироссийской риторики Запада. Такое мнение выразил политолог Борис Межуев.

Специалист допустил, что американский лидер обратится к гражданам РФ с просьбой остановить спецоперацию на Украине. Как пояснил эксперт, Байден заявит о неизбежном поражении Москвы в ходе конфликта и обречённости российского режима.

"Он попытается сказать, что РФ противостоит не только США и НАТО, но и миропорядку в целом", — отметил Межуев в беседе с РИА Новости.

Политолог подчеркнул: американские власти мечтают о восстановлении лидерских позиций в Азии, Африке и Латинской Америке, поэтому они не хотят мирного урегулирования украинского вопроса.

По словам эксперта, Байден также может упрекнуть российскую сторону в том, что она якобы не заинтересована в возобновлении переговорного процесса с Киевом.