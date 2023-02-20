Военкор Поддубный: для ВСУ под Артёмовском надежды больше нет

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Активное продвижение российской армии под Артёмовском делает положение ВСУ в этом районе очень сложным. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.

Эксперт уточнил, что украинское командование больше не направляет свежих бойцов на этот участок, но уже находящиеся в Артёмовске ВСУшники скоро будут окружены российскими военными.

"Под Артёмовском для врага обстановка складывается тяжелая, после потери Парасковиевки надежд более нет. В предсказания играть не будем, но при определенных наших успехах противнику придется выскакивать из Артёмовска. Хотя может уж будет и поздно и часть гарнизона врага попадет в окружение. Но опять же, произойдет это только в случае сохранения инициативы и темпа продвижения музыкантов", — написал Поддубный в своём Telegram-канале.

Военкор уточнил, что продвижение российской армии в направлении Кременной-Сватово проходит очень успешно, а в пригороде Артёмовска всё новые территории переходят под контроль ВС РФ.