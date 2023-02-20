В экстренных службах Зеленограда сообщили о вызове спасателей к мужчине, который обнаружил змею у себя в кровати. Местный житель заявил, что он не знает от куда она взялась в его квартире.
Телеканал "360" передаёт, мужчина замотал змею одеялом и вызвал спасателей. Однако позже он отменил свою просьбу, так как не мог открыть входную дверь. Местный житель рассказал, что его супруга закрыла дверь и не оставила ключей.
На данный момент, обстоятельства случившегося уточняются. Приехавшая домой жена рассказала, что у супруга имеются психические отклонения.
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