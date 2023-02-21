Раненый российский боец в бою попал в плен к украинским боевикам. Они попытались поиздеваться над ним и заставить произнести националистическое приветствие, однако солдат проявил твёрдость духа и отказался это сделать.
Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали видео, снятое самими всушниками. По этическим причинам редакция его здесь не размещает.
На записи русский боец заходит в блиндаж боевиков. Один из них предлагает ему снять верхнюю одежду и задаёт вопрос:
— А где "Слава Украине"?
Российский солдат упорно молчит.
— Не скажет, я уже пытался, — заявляет второй украинский военный.
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