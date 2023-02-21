Раненый русский боец попал в плен к боевикам ВСУ и отказался произнести "Слава Украине"

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Раненый российский боец в бою попал в плен к украинским боевикам. Они попытались поиздеваться над ним и заставить произнести националистическое приветствие, однако солдат проявил твёрдость духа и отказался это сделать.

Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали видео, снятое самими всушниками. По этическим причинам редакция его здесь не размещает.

На записи русский боец заходит в блиндаж боевиков. Один из них предлагает ему снять верхнюю одежду и задаёт вопрос:

— А где "Слава Украине"?

Российский солдат упорно молчит.

— Не скажет, я уже пытался, — заявляет второй украинский военный.