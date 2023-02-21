РВ: боевики ВСУ показали, как дроны атакуют российских пехотинцев под Угледаром

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) сняли на видео атаку беспилотника на позиции российских пехотинцев в районе Угледара. Кадры опубликовали военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Они отметили, что бомбардировка была неточной и российские бойцы остались целы.

Однако вражеский квадрокоптер легко мог покалечить или убить наших военных, поэтому войскам нужны антидроновые ружья и свои дроны, добавили авторы канала.

Ранее в Сети появилось видео, на котором попавший в плен раненый русский солдат отказался произнести нацистское приветствие по требованию боевиков.