Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) сняли на видео атаку беспилотника на позиции российских пехотинцев в районе Угледара. Кадры опубликовали военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Они отметили, что бомбардировка была неточной и российские бойцы остались целы.
Однако вражеский квадрокоптер легко мог покалечить или убить наших военных, поэтому войскам нужны антидроновые ружья и свои дроны, добавили авторы канала.
Ранее в Сети появилось видео, на котором попавший в плен раненый русский солдат отказался произнести нацистское приветствие по требованию боевиков.
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