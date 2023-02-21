Выступление Джо Байдена в Польше состоялось на два часа позже назначенного времени. Наверняка, ему корректировали речь, по итогам обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.
Но в наборе лозунгов Запада трудно было отыскать следы спешной правки, пишет "ПолитНавигатор".
После повторения комплиментов Киеву из своей речи на Украине подтвердил тезис Владимира Путина о том, что РФ сражается с НАТО.
"Путин думал, что разгромит НАТО. Вместо этого в НАТО вошли Финляндия и Швеция. Он думал, что НАТО развалится, будет разобщённым альянсом, но вместо этого НАТО — сплочённое, эффективное как никогда объединение", — заявил Байден.
Традиционно он упомянул об "исключительной жестокости" ВС РФ, а также сообщил, что в 2024 году американцы примут у себя саммит НАТО, пообещав коренные изменения в мире.
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.