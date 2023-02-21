Джо Байден признал, что Россия воюет с НАТО

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Выступление Джо Байдена в Польше состоялось на два часа позже назначенного времени. Наверняка, ему корректировали речь, по итогам обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.

Но в наборе лозунгов Запада трудно было отыскать следы спешной правки, пишет "ПолитНавигатор".

После повторения комплиментов Киеву из своей речи на Украине подтвердил тезис Владимира Путина о том, что РФ сражается с НАТО.

"Путин думал, что разгромит НАТО. Вместо этого в НАТО вошли Финляндия и Швеция. Он думал, что НАТО развалится, будет разобщённым альянсом, но вместо этого НАТО — сплочённое, эффективное как никогда объединение", — заявил Байден.

Традиционно он упомянул об "исключительной жестокости" ВС РФ, а также сообщил, что в 2024 году американцы примут у себя саммит НАТО, пообещав коренные изменения в мире.