РВ: войска ВС РФ в ближнем бою уничтожили отряд ВСУ

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают вести активные сражения в зоне спецоперации на Украине, уничтожая противника по всей линии боевого соприкосновения. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" сообщили об очередном успехе армии РФ.

В ближнем бою уничтожен отряд Вооружённых сил Украины. Военные записали видео с места событий. На опубликованных кадрах показаны потери в личном составе противника. Издание Pravda.Ru не публикует их из этических соображений.

Ранее сообщалось, что бойцы российской армии пробиваются к Торскому через окопы ВС Украины при наступлении у Кременной.