Вооружённые силы Российской Федерации продолжают вести активные сражения в зоне спецоперации на Украине, уничтожая противника по всей линии боевого соприкосновения. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" сообщили об очередном успехе армии РФ.
В ближнем бою уничтожен отряд Вооружённых сил Украины. Военные записали видео с места событий. На опубликованных кадрах показаны потери в личном составе противника. Издание Pravda.Ru не публикует их из этических соображений.
Ранее сообщалось, что бойцы российской армии пробиваются к Торскому через окопы ВС Украины при наступлении у Кременной.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Брюссель объявил, что Евросоюз направит так называемую гражданскую миссию на границу Армении с Азербайджаном. Зачем?