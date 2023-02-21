Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне СВО на Украине. Военкоры RT проинформировали о продвижении армии у Кременной.
Сообщается, что бойцы ВС РФ пробиваются к Торскому через окопавшегося врага. Военный корреспондент Саргон Хадая с передовой отмечает, что ключевую роль на этом направлении играют подразделения спецназа армейской разведки и беспилотные летательные аппараты.
Русский бойцы участвуют в сражениях не только с украинскими солдатами, но и с иностранными наёмниками. Спецназовцы отмечают, что на их пути встречаются в основном хорошо вооружённые поляки и британцы.
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.