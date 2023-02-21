RT: бойцы ВС РФ пробиваются к Торскому через окопы ВСУ при наступлении у Кременной

Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне СВО на Украине. Военкоры RT проинформировали о продвижении армии у Кременной.

Сообщается, что бойцы ВС РФ пробиваются к Торскому через окопавшегося врага. Военный корреспондент Саргон Хадая с передовой отмечает, что ключевую роль на этом направлении играют подразделения спецназа армейской разведки и беспилотные летательные аппараты.

Русский бойцы участвуют в сражениях не только с украинскими солдатами, но и с иностранными наёмниками. Спецназовцы отмечают, что на их пути встречаются в основном хорошо вооружённые поляки и британцы.