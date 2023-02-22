Президент Дуда: Польша испытывает серьёзные проблемы с запчастями для танков Leopard

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Варшава столкнулась с дефицитом запчастей для танков Leopard, которые будут направлены Киеву. Об этом заявил польский лидер Анджей Дуда.

По его словам, детали для ремонта боевых машин создаются в Германии. Как пояснил президент, немецкие предприятия испытывают сложности с производством запчастей. При этом он добавил, что Варшава с пониманием относится к таким обстоятельствам.

"Честно говоря, у нас серьёзные проблемы с запчастями для танков Leopard", — подчеркнул Дуда в интервью CNN.

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