Варшава столкнулась с дефицитом запчастей для танков Leopard, которые будут направлены Киеву. Об этом заявил польский лидер Анджей Дуда.
По его словам, детали для ремонта боевых машин создаются в Германии. Как пояснил президент, немецкие предприятия испытывают сложности с производством запчастей. При этом он добавил, что Варшава с пониманием относится к таким обстоятельствам.
"Честно говоря, у нас серьёзные проблемы с запчастями для танков Leopard", — подчеркнул Дуда в интервью CNN.
Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что армии РФ в ходе спецоперации удалось уничтожить большую часть техники, поставленной НАТО на Украину.
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