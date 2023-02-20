Вооружённым силам РФ удалось ликвидировать большую часть техники, которую страны НАТО поставили на Украину. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России.
По информации ведомства, с декабря 2021 года Североатлантический альянс передал украинской армии 1170 систем противовоздушной обороны (ПВО), 440 танков, 1510 боевых машин перхоты и 655 артиллерийских установок.
Отмечается, что Запад также предоставил киевскому режиму почти 10 тысяч ракет к реактивным системам залпового огня, свыше 600 противотанковых выстрелов и более 1,2 миллиона снарядов.
"Большая часть техники уничтожена", — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Ранее Запад пообещал передать Киеву американские танки Abrams и немецкие Leopard. При этом бывший танкист армии США Гленн Жирона считает, что тяжёлая техника НАТО без хорошо обученных экипажей станет лёгкой мишенью для российских военных.
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