СВР: армия России уничтожила большую часть техники, поставленной НАТО на Украину

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённым силам РФ удалось ликвидировать большую часть техники, которую страны НАТО поставили на Украину. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России.

По информации ведомства, с декабря 2021 года Североатлантический альянс передал украинской армии 1170 систем противовоздушной обороны (ПВО), 440 танков, 1510 боевых машин перхоты и 655 артиллерийских установок.

Отмечается, что Запад также предоставил киевскому режиму почти 10 тысяч ракет к реактивным системам залпового огня, свыше 600 противотанковых выстрелов и более 1,2 миллиона снарядов.

"Большая часть техники уничтожена", — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее Запад пообещал передать Киеву американские танки Abrams и немецкие Leopard. При этом бывший танкист армии США Гленн Жирона считает, что тяжёлая техника НАТО без хорошо обученных экипажей станет лёгкой мишенью для российских военных.