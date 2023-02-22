Безсонов: США передали Украине ещё 12 РСЗО HIMARS с экспериментальными ракетами

По данным разведки, американцы около двух недель назад передали Украине ещё 12 установок HIMARS с дальнобойными ракетами до 150 километров дальностью. Об этом написал военный эксперт, экс-замминистра информации Донецкой народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.

Он добавил, что это новые, возможно, экспериментальные ракеты. Их тактико-технические характеристики держатся в строжайшем секрете. И это не GLSDB, о которых заявлялось ранее.

Сегодня появились сообщения, что минувшей ночью боевики ВСУ ударили по городам ДНР из нового оружия. Прилёты были по Донецку, Макеевке, Иловайску и даже Мариуполю. Российская ПВО сумела отразить удар. Военкор Дмитрий Стешин предположил, что били из "Хаймарсов" поставляемыми США боеприпасами GLSDB.