По данным разведки, американцы около двух недель назад передали Украине ещё 12 установок HIMARS с дальнобойными ракетами до 150 километров дальностью. Об этом написал военный эксперт, экс-замминистра информации Донецкой народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.
Он добавил, что это новые, возможно, экспериментальные ракеты. Их тактико-технические характеристики держатся в строжайшем секрете. И это не GLSDB, о которых заявлялось ранее.
Сегодня появились сообщения, что минувшей ночью боевики ВСУ ударили по городам ДНР из нового оружия. Прилёты были по Донецку, Макеевке, Иловайску и даже Мариуполю. Российская ПВО сумела отразить удар. Военкор Дмитрий Стешин предположил, что били из "Хаймарсов" поставляемыми США боеприпасами GLSDB.
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