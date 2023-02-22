La Repubblica: Берлускони оскорблён словами Зеленского о том, что его дом никогда не бомбили

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что его дом никогда не подвергался бомбардировкам.

По информации источников La Repubblica, после таких слов итальянский политик испытал сильное раздражение. В статье сказано, что он оскорблён высказыванием Зеленского.

"Что знает этот синьор обо мне? Ничего он не знает! Будучи ребёнком, я пережил бомбардировки", — приводит газета комментарий экс-премьера.

Как пояснили журналисты, речь идёт о бомбардировках Италии во время Второй мировой войны, когда Рим был на стороне гитлеровской коалиции. Они добавили, что в тот период Берлускони было всего шесть лет.

Ранее Зеленский сообщил, что дом бывшего премьер-министра Италии "никогда не бомбили ракетами". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла высказывание руководителя Украины "приступом бессильной злобы".