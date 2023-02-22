Генерал ВСУ Наев: Киев готовится к наступлению, но его сроки — тайна

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командующий Объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что Киев готовится к наступлению. Однако точные сроки он не назвал, потому что это "тайна".

"Касаемо подготовки нашего наступления: мы готовим соответствующие силы для этого, но когда оно состоится — это тайна", — указал генерал в интервью агентству "Укринформ".

Также Наев прокомментировал ситуацию на границе с Белоруссией и отметил, что в случае увеличения численности армии Союзного государства командование ВСУ сделает аналогичный шаг.

"Это будет происходить зеркально: они повышают уровень угрозы — мы повышаем уровень своего реагирования на это", — пояснил генерал.