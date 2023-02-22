Политолог Сергей Марков заявил, что Владимир Путин в Лужниках намекнул на долгожданное большое наступление армии России.
Марков рассказал, что по непроверенным данным ВС РФ 22 февраля перешли в наступление в Харьковской области в направлении Купянска и Красного Лимана и Северска.
"А Путин в Лужниках косвенно это подтвердил, заявив, что только что говорил с высшим военным командованием и прямо сейчас идёт тяжелый бой", — написал политолог в своём микроблоге.
Марков отметил, что в России надеются на то, что это "один из ударов долгожданного большого наступления армии России".
Ранее Сергей Марков заявлял, что ситуация в зоне СВО сегодня изменилась в негативном для России направлении.
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