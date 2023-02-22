Марков о долгожданном большом наступлении ВС РФ: Путин в Лужниках косвенно это подтвердил

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков заявил, что Владимир Путин в Лужниках намекнул на долгожданное большое наступление армии России.

Марков рассказал, что по непроверенным данным ВС РФ 22 февраля перешли в наступление в Харьковской области в направлении Купянска и Красного Лимана и Северска.

"А Путин в Лужниках косвенно это подтвердил, заявив, что только что говорил с высшим военным командованием и прямо сейчас идёт тяжелый бой", — написал политолог в своём микроблоге.

Марков отметил, что в России надеются на то, что это "один из ударов долгожданного большого наступления армии России".

Ранее Сергей Марков заявлял, что ситуация в зоне СВО сегодня изменилась в негативном для России направлении.