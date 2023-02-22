Марков о СВО: Военная ситуация сегодня изменилась в негативном для России направлении

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков рассказал, что ВСУ стали применять ракеты большой дальности.

Марков прокомментировал удар ВСУ по Мариуполю. Он считает, что сейчас вся территория Донбасса окажется под обстрелом.

"Военная ситуация сегодня изменилась в негативном для России направлении", — написал Марков в своём микроблоге, отметив, что российской армии придётся отодвигать свои склады и штабы от линии фронта.

Политолог объяснил, что Запад тайно передаёт Украине оружие, и только потом рассказывает о военной помощи ВСУ.

Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал о попадании ракеты ВСУ в командный пункт ВС РФ.