Политолог Сергей Марков рассказал, что ВСУ стали применять ракеты большой дальности.
Марков прокомментировал удар ВСУ по Мариуполю. Он считает, что сейчас вся территория Донбасса окажется под обстрелом.
"Военная ситуация сегодня изменилась в негативном для России направлении", — написал Марков в своём микроблоге, отметив, что российской армии придётся отодвигать свои склады и штабы от линии фронта.
Политолог объяснил, что Запад тайно передаёт Украине оружие, и только потом рассказывает о военной помощи ВСУ.
Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал о попадании ракеты ВСУ в командный пункт ВС РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.