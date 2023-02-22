ВС РФ уничтожили базу западных наёмников и пункт управления 72-й бригады ВСУ

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВС России продолжают проведение спецоперации на Украине.

Армия РФ наступает на Донецком и Краснолиманском направлениях, украинские националисты за сутки потеряли в нескольких населённых пунктах свыше 450 боевиков.

Российская армия за сутки поразила 84 артподразделения ВСУ, а также ликвидировала личный состав и технику противника в 113 районах.

У населённого пункта Доброволье поражён пункт управления 72-й механизированной бригады армии Украины. У села Мемрик поражён пункт временной дислокации подразделения западных наёмников.

ВКС России в результате нанесения удара в районе города Сумы поразили цех производства и ремонта крупнокалиберных миномётов и боеприпасов для нацистов.