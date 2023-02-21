По предварительной информации, в Херсоне зафиксирован прилёт по расположению 124-й бригады теробороны ВСУ.
Об этом сообщает в Telegram-канале военный журналист Андрей Руденко, ссылаясь на источники.
По его данным, удар нанесён по промышленной зоне города. А буквально накануне данное подразделение было усилено мобилизованными из Одесской и Николаевской областей. Боевики этого нацформирования помогали готовить вылазки диверсантов и десантные операции бандеровцев, а также занимались развозом боекомплекта.
Сколько погибло в результате российского удара, сейчас уточняется. Предположительно, погибло 25 солдат и несколько человек из офицерского состава, а также склад с противотанковыми минами и боеприпасами для миномётов.
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