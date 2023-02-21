В Херсоне прилёт по расположению 124-й бригады ВСУ с мобилизованными из Николаева и Одессы

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По предварительной информации, в Херсоне зафиксирован прилёт по расположению 124-й бригады теробороны ВСУ.

Об этом сообщает в Telegram-канале военный журналист Андрей Руденко, ссылаясь на источники.

По его данным, удар нанесён по промышленной зоне города. А буквально накануне данное подразделение было усилено мобилизованными из Одесской и Николаевской областей. Боевики этого нацформирования помогали готовить вылазки диверсантов и десантные операции бандеровцев, а также занимались развозом боекомплекта.

Сколько погибло в результате российского удара, сейчас уточняется. Предположительно, погибло 25 солдат и несколько человек из офицерского состава, а также склад с противотанковыми минами и боеприпасами для миномётов.