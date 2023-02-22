Генштаб ВСУ: российские ДРГ провели операции в Харьковской области

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Российские диверсионно-разведывательные группы провели операции в Харьковской области.

Об этом вечером 22 февраля сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

"Диверсионно-разведывательные группы ВС РФ вели работу в Дворечанском районе Харьковской области", — сказано на видеоканале ГШ ВСУ.

На границе с Белгородской областью около Бологовки зафиксирован огневой контакт, сообщает Генштаб Украины.

Вторая российская ДРГ действовала в том же районе у населённого пункта Фиголовка, но уже не у границы, а непосредственно у линии фронта, подытожило украинское ведомство.