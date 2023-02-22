Владимир Зеленский подписал указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным и тут же под видом мирных инициатив начал предъявлять ультиматумы.
Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Последняя из них — десять пунктов "формулы мира". Все они абсолютно оторваны от реалий. Нам предлагают сложить оружие, уйти из Крыма, Донбасса и Приазовья, выплатить репарации и пойти под трибунал", — отметила дипломат.
По ее словам, на таких условиях диалог невозможен. Для скорейшего достижения мира необходима политическая воля Киева и его западных хозяев.
Любые миротворческие идеи разбиваются о желание США продолжать войну с РФ до "последнего украинца" с целью обезглавить, раздробить и взять под контроль Россию, добавила Захарова.
Ранее она говорила, что киевский режим по указанию Вашингтона заблокировал переговоры с Москвой, которые сам же и инициировал.
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