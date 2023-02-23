МО РФ: Украина готовит вторжение в Приднестровье с помощью "Азова"*, переодетого в форму ВС РФ

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские власти уже в ближайшие дни хотят осуществить вооружённую провокацию в Приднестровье, причём вину за вторжение Киев хочет возложить на российскую армию, заявили в Минобороны РФ.

"Вооружённая провокация против Приднестровской Молдавской Республики будет осуществлена с привлечением националистического формирования "Азов"*, — уточнил представитель оборонного ведомства.

Переодетые в российскую форму националисты должны будут инсценировать наступление ВС РФ на Украину с территории Приднестровья, пояснили в министерстве, что будет использовано в качестве причины для вторжения ВСУ в республику.

Ранее политолог заявил, что США сделают всё возможное для организации любых побед Украины на поле боя перед переговорами с Россией.

* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.