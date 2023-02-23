Украинские власти уже в ближайшие дни хотят осуществить вооружённую провокацию в Приднестровье, причём вину за вторжение Киев хочет возложить на российскую армию, заявили в Минобороны РФ.
"Вооружённая провокация против Приднестровской Молдавской Республики будет осуществлена с привлечением националистического формирования "Азов"*, — уточнил представитель оборонного ведомства.
Переодетые в российскую форму националисты должны будут инсценировать наступление ВС РФ на Украину с территории Приднестровья, пояснили в министерстве, что будет использовано в качестве причины для вторжения ВСУ в республику.
Ранее политолог заявил, что США сделают всё возможное для организации любых побед Украины на поле боя перед переговорами с Россией.
* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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