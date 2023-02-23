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Марочко: Киев приказал увеличить число военных на передовых позициях в зоне СВО

Силовые структуры

Киев приказал с 23 февраля увеличить количество украинских военнослужащих на передовой в зоне спецоперации. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Марочко: Киев приказал увеличить число военных на передовых позициях в зоне СВО

По его словам, власти Украины ввели запрет на отпуска и увольнительные для солдат. Он отметил, что киевский режим направит в "красную зону", то есть на передовые позиции, дополнительные подразделения. Как пояснил офицер, украинских боевиков станет больше на постах наблюдения и опорных пунктах.

"Командование ВСУ отдало распоряжение в войска с 01:00 23.02.2023 года усилить несение службы", — подчеркнул представитель Народной милиции.

Кроме того, он добавил, что Киев запретил солдатам перемещаться и покидать позиции без разрешения командиров.

Ранее Марочко сообщил об усилении группировки ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях СВО.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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