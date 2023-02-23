Читатели Daily Mail осудили Уоллеса за слова о готовности поставить новые танки Украине

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У руководства Великобритании всегда есть деньги на всех, кроме своих граждан. Об этом заявили читатели Daily Mail, комментируя высказывание главы Минобороны страны Бена Уоллеса о готовности передать Украине новые танки, если имеющиеся будут выведены из строя во время боёв.

По словам подписчиков, официальный Лондон совершенно не заботится о рядовых британцах, однако в любую минуту готов протянуть руку помощи украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Они призвали британских политиков разъяснить, куда пропадают деньги и техника, поставленные Киеву. Один из пользователей также потребовал рассказать, что произошло с 900 танками, которые были на вооружении у армии Украины в начале российской спецоперации.

"Какое-то сумасшествие, никто не хочет мирных переговоров", — подчеркнул житель Великобритании.

Ранее Уоллес заявил, что ВСУ чересчур активно тратят иностранные боеприпасы. Он порекомендовал украинским военным экономить снаряды.