"Экспериментальный" взвод танков ВСУ был потерян под Сватовом из-за тактической ошибки

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская 92-я отдельная механизированная бригада потеряла не менее трёх танков Т-64БВ и Т-72Б под Сватовом всего за пять дней. Причём управляли танками "экспериментальные" экипажи.

Согласно планам украинского командования, танкисты 92-й ОМБр должны были первыми пройти обучение на полигоне бундесвера в Мюнстере и освоить современные немецкие танки Leopard 2, сообщает издание NewsFront. Эти военнослужащие были выбраны, так как их считали наиболее слаженными и опытными из всего личного состава бригады.

В Германии экипажи намеревались пройти "экспериментальный" курс по тактике ведения боевых действий, разработанный в Пентагоне. Он подразумевает обучение наступательным и контрнаступательным операциям с использованием сложного рельефа местности.

Ранее стало известно, что Киев готовит провокацию на границе с Приднестровьем: переодетые в российскую форму националисты должны дать повод ВСУ вторгнуться на территорию республики.