Украинская 92-я отдельная механизированная бригада потеряла не менее трёх танков Т-64БВ и Т-72Б под Сватовом всего за пять дней. Причём управляли танками "экспериментальные" экипажи.
Согласно планам украинского командования, танкисты 92-й ОМБр должны были первыми пройти обучение на полигоне бундесвера в Мюнстере и освоить современные немецкие танки Leopard 2, сообщает издание NewsFront. Эти военнослужащие были выбраны, так как их считали наиболее слаженными и опытными из всего личного состава бригады.
В Германии экипажи намеревались пройти "экспериментальный" курс по тактике ведения боевых действий, разработанный в Пентагоне. Он подразумевает обучение наступательным и контрнаступательным операциям с использованием сложного рельефа местности.
Ранее стало известно, что Киев готовит провокацию на границе с Приднестровьем: переодетые в российскую форму националисты должны дать повод ВСУ вторгнуться на территорию республики.
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