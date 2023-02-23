РИА Новости: военные РФ уничтожили украинскую гаубицу "Гвоздика" с экипажем под Херсоном

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские солдаты с помощью артиллерийских установок уничтожили украинскую гаубицу "Гвоздика" с экипажем под Херсоном.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на осведомлённый источник, бойцы РФ поразили цель возле населённого пункта Кизомыс Херсонской области. Установлено, что в результате российского удара погибли пятеро военных Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Ночью артиллерийским огнём уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом", — подтвердил собеседник агентства.

Он также добавил, что неподалёку от села Янтарное российским военнослужащим удалось поразить украинский миномёт. В этой зоне боёв Киев лишился четырёх солдат, уточнил источник.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли американские гаубицы M777 в Херсонской области через два дня после ремонта на польском заводе.