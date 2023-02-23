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РИА Новости: военные РФ уничтожили украинскую гаубицу "Гвоздика" с экипажем под Херсоном

1:00
Силовые структуры

Российские солдаты с помощью артиллерийских установок уничтожили украинскую гаубицу "Гвоздика" с экипажем под Херсоном.

РИА Новости: военные РФ уничтожили украинскую гаубицу "Гвоздика" с экипажем под Херсоном

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на осведомлённый источник, бойцы РФ поразили цель возле населённого пункта Кизомыс Херсонской области. Установлено, что в результате российского удара погибли пятеро военных Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Ночью артиллерийским огнём уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом", — подтвердил собеседник агентства.

Он также добавил, что неподалёку от села Янтарное российским военнослужащим удалось поразить украинский миномёт. В этой зоне боёв Киев лишился четырёх солдат, уточнил источник.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли американские гаубицы M777 в Херсонской области через два дня после ремонта на польском заводе.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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