Российские солдаты с помощью артиллерийских установок уничтожили украинскую гаубицу "Гвоздика" с экипажем под Херсоном.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на осведомлённый источник, бойцы РФ поразили цель возле населённого пункта Кизомыс Херсонской области. Установлено, что в результате российского удара погибли пятеро военных Вооружённых сил Украины (ВСУ).
"Ночью артиллерийским огнём уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом", — подтвердил собеседник агентства.
Он также добавил, что неподалёку от села Янтарное российским военнослужащим удалось поразить украинский миномёт. В этой зоне боёв Киев лишился четырёх солдат, уточнил источник.
Ранее стало известно, что ВСУ потеряли американские гаубицы M777 в Херсонской области через два дня после ремонта на польском заводе.
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