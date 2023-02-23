ВСУ потеряли американские гаубицы М777 под Херсоном через два дня после ремонта

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Не успели две американские гаубицы М777 вернуться в зону проведения спецоперации после ремонта на польском заводе, как были уничтожены артиллерией ВС РФ.

Подразделение 406-й бригады ВСУ потеряло как минимум три из шести орудий М777 в результате артиллерийского обстрела, сообщает издание NewsFront. Как отмечают авторы материала, одна гаубица уничтожена полностью, ещё две получили серьёзные повреждения, и им предстоит замена ствола.

Что любопытно, на позиции между населённых пунктов Токаревка и Новотягинка орудия прибыли буквально на днях после восстановительного ремонта на заводе Европейского командования Вооружённых сил США в Польше. Гаубицы проходили послеремонтную пристрелку, но были обнаружены разведывательными беспилотниками ВС РФ "Орлан-30".

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