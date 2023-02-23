Не успели две американские гаубицы М777 вернуться в зону проведения спецоперации после ремонта на польском заводе, как были уничтожены артиллерией ВС РФ.
Подразделение 406-й бригады ВСУ потеряло как минимум три из шести орудий М777 в результате артиллерийского обстрела, сообщает издание NewsFront. Как отмечают авторы материала, одна гаубица уничтожена полностью, ещё две получили серьёзные повреждения, и им предстоит замена ствола.
Что любопытно, на позиции между населённых пунктов Токаревка и Новотягинка орудия прибыли буквально на днях после восстановительного ремонта на заводе Европейского командования Вооружённых сил США в Польше. Гаубицы проходили послеремонтную пристрелку, но были обнаружены разведывательными беспилотниками ВС РФ "Орлан-30".
Ранее стало известно, что украинские боевики получили из Франции новейшие противотанковые ракеты MMP/Akeron последнего поколения.
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