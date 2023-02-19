Поддубный заявил об угрожающем положении войск ВСУ под Артёмовском и Кременной

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ пытаются сохранить устойчивость своих линий обороны на всём протяжении фронта, при этом продолжая формировать резерв для контрнаступления в весенне-летний период. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Он отметил, что для ВСУ наблюдается угрожающая ситуация в районе Артёмовска и Кременной. Командование вынуждено привлекать свежие подразделения, которые предназначены для формирования ударных частей.

Поддубный сообщает, что раньше украинские войска надеялись, что ВС РФ не смогут поддерживать высокие темпы наступления. ВСУ утратили такие надежды после взятия русской армией Парасковиевки.

В направлении Кременной российские подразделения задействовали десантников, которые заставили противника отступать.

"Вообще в целом на линии Кременная — Сватово инициатива наша, и враг теряет территорию не то чтобы быстро и много, но всё же теряет. Много времени уходит на снос опорников в лесополосах", — добавил военкор.