Пушков: отправка НАТО лётчиков на Украину будет означать вступление в войну

Сенатор Алексей Пушков заявил, что оправка странами блока НАТО на Украину своих пилотов для управления истребителями будет означать вступление альянса в войну.

"Суть проблемы с поставкой истребителей состоит не в том, что страны НАТО не хотят отправлять самолёты на Украину, а в том, что надо будет отправлять туда свои экипажи", — объяснил политик в своём Telegram-канале.

Обучить украинских лётчиков летать на F-16 или Rafale в короткие сроки невозможно, отметил он. И мало кто готов отправить дорогую технику, так как "Украина никогда и ни за что не заплатит", добавил сенатор.

При этом посылка пилотов и участие их в боевых действиях означало бы вступление НАТО в войну, заключил Пушков.

Ранее заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в беседе с Pravda. Ru заявил, что Украина не столько выиграет от применения авиации, сколько проиграет. По мнению эксперта, ответить на поставку самолётов Киеву Россия может только тем, что будет их уничтожать всеми доступными средствами.

Добавим, сегодня министр обороны Польши заявил, что танки Leopard уже находятся на территории Украины.