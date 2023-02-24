В Сети появились кадры уничтожения участка на Сватовском направлении, где разместились боевики украинской армии. Танк группировки "Отважные" занял скрытую огневую позицию и открыл огонь по противнику. Результат корректировался при помощи квадрокоптера.
"Можно даже оценить точность выполнения поправок экипажем бронемашины", — сообщили военные корреспонденты Telegram-канала "Работайте, братья!".
Ранее украинские военкоры признали, что во время первого боя в Сумах военная техника 81 отдельной аэромобильной бригады была уничтожена дружественным огнём со стороны ВСУ.
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