ВСУ на протяжении суток уничтожали своих солдат и технику в Сумах год назад

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В первый день спецоперации российской армии на Украине произошло жестокое сражение в городе Сумы. Около артиллерийского училища ВСУ потеряли много военной техники и солдат в результате боевых действий.

Однако по кадрам, которые появлялись в Сети, было непонятно, кто именно наносит мощные удары. Спустя год выяснилось, что украинские войска воевали сами с собой.

"24.02.22 состоялся первый бой в городе Сумы. В результате дружественного огня уничтожена техника 81 отдельной аэромобильной бригады", — пишут киевские военкоры.