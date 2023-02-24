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ВСУ на протяжении суток уничтожали своих солдат и технику в Сумах год назад

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Силовые структуры

В первый день спецоперации российской армии на Украине произошло жестокое сражение в городе Сумы. Около артиллерийского училища ВСУ потеряли много военной техники и солдат в результате боевых действий.

ВСУ на протяжении суток уничтожали своих солдат и технику в Сумах год назад

Однако по кадрам, которые появлялись в Сети, было непонятно, кто именно наносит мощные удары. Спустя год выяснилось, что украинские войска воевали сами с собой.

"24.02.22 состоялся первый бой в городе Сумы. В результате дружественного огня уничтожена техника 81 отдельной аэромобильной бригады", — пишут киевские военкоры.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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