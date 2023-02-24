В первый день спецоперации российской армии на Украине произошло жестокое сражение в городе Сумы. Около артиллерийского училища ВСУ потеряли много военной техники и солдат в результате боевых действий.
Однако по кадрам, которые появлялись в Сети, было непонятно, кто именно наносит мощные удары. Спустя год выяснилось, что украинские войска воевали сами с собой.
"24.02.22 состоялся первый бой в городе Сумы. В результате дружественного огня уничтожена техника 81 отдельной аэромобильной бригады", — пишут киевские военкоры.
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