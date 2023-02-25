Населенный пункт Ягодное перешел под контроль ЧВК "Вагнер"

Штурмовые подразделения частной военной компании "Вагнер" в субботу установили контроль над населенным пунктом Ягодное в Донецкой Народной Республике, заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин.
По его словам, населенный пункт был освобожден примерно в 19 часов. Пригожин уточнил, что Ягодное находится на севере Бахмута.
Напомним, вчера "вагнеровцы" взяли Берховку. Также сообщалось об освобождении Дубово-Васильевки. Бойцы частной военной компании планомерно сжимают клещи вокруг Бахмута.
23 февраля Пригожин заявлял о решении проблемы с нехваткой боеприпасов у ЧВК "Вагнер". Он утверждал, что все необходимые бумаги для отгрузки снарядов были подписаны.
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