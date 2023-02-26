Боевики под Марьинкой сдались в плен после ранения грузинского наёмника ВСУ

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают продвигаться на Марьинском направлении, угрожая прорвать оборону ВСУ около населённого пункта Марьинка в ДНР.

Военкоры отмечают, что обороняющие город боевики отличаются очень низким моральным духом.

Как рассказал репортёр РИА Новости, разведчики ВС РФ штурмовали украинский опорный пункт, но отстреливаться стал единственный военнослужащий, оказавшийся наёмником из Грузии. После того, как он был смертельно ранен, украинские солдаты сразу сложили оружие, даже не пытаясь помочь товарищу.

Накануне российский политолог заверил, что уже через неделю Артёмовск будет в полном окружении ВС РФ.