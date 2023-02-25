Политолог Баширов: через неделю Артёмовск будет в нашем полном окружении

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Уже в первых числах марта гарнизон ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) будет полностью окружён российскими подразделениями, заявил политолог Марат Баширов.

Несмотря на то что город является логистическим центром, он не имеет большого стратегического значения, как, например, Мариуполь с морским портом. Но его освобождение станет большой геополитической победой России и благотворно скажется на моральном духе военнослужащих ВС РФ, подчеркнул эксперт.

Ранее американская журналистка обвинила Вашингтон в превращении Украины в крупнейшую схему по отмыванию денег с помощью военно-промышленного комплекса США.