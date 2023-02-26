Сладков: ВС РФ следует ждать от ВСУ вязкой обороны городов после Угледара и Артёмовска

Оборона городов станет тактическим приёмом украинской армии. ВСУ создают необходимые рубежи там, где их основой может стать достаточно крупный город с советской бетонной застройкой. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков.

После Артёмовска и Угледара российские войска будут освобождать не менее крупные населённые пункты, среди которых Славянск, Краматорск, Новгородское и Дзержинск.

"Нас ждёт вязкая оборона, причём во многих местах обороняться ВСУ будут не в первый раз, театр военных действий им знаком, в том же Красном Лимане они успели побывать и в обороне, и в наступлении", — предупредил военкор.

Сладков считает, что у ВС РФ есть два варианта наступления: выманивать ВСУ на те участки, где плотность застройки меньше, или окружать города. Тогда вести городские бои будет проще.

"Мы всё равно свернём противнику шею, кто б за ним ни стоял", — сделал вывод Сладков в своём Telegram-канале.