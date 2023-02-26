Боевик ВСУ пришёл поговорить "за жизнь" с российскими военными в районе Сватова

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня на фронте в районе Сватово-Кременная в боевые порядки российских мотострелков вышел украинский военный Михаил Гештень не совсем в адекватном состоянии. Об этом случае рассказал военный корреспондент Герман Куликовский в своём Telegram-канале.

Репортёр отметил, что боевик оказался родом из Закарпатья. И в кармане у него нашли наркотические вещества.

При этом всушник заявил, что пришёл поговорить "за жизнь" и зачем русские воюют с украинцами. Его по старой традиции напоили чаем и провели "политинформацию".

Пленный сказал, что ничегоиз того, что ему рассказали, не знал, а верил украинской пропаганде, теперь для него военные действия закончились, добавил военкор.