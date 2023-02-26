В разведке Украины раскрыли план весеннего наступления ВСУ: вбить клин на юге

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины раскрыли планы относительно контрнаступления ВСУ, которое якобы должно начаться весной.

Замначальника ведомства Вадим Скибицкий в интервью немецкому СМИ заявил, что цель наступления — "освобождение всех территорий Украины, включая Крым".

Задача, по словам военного, — "вбить клин в российский фронт на юге — между Крымом и материковой частью России". Скибицкий также не исключил ударов по оружейным складам на территории России, в частности, в Белгородской области.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный пообещал "освободить" Мариуполь "уже в этом году".