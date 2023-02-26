В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины раскрыли планы относительно контрнаступления ВСУ, которое якобы должно начаться весной.
Замначальника ведомства Вадим Скибицкий в интервью немецкому СМИ заявил, что цель наступления — "освобождение всех территорий Украины, включая Крым".
Задача, по словам военного, — "вбить клин в российский фронт на юге — между Крымом и материковой частью России". Скибицкий также не исключил ударов по оружейным складам на территории России, в частности, в Белгородской области.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный пообещал "освободить" Мариуполь "уже в этом году".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.