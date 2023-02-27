РИА Новости: в ДНР создают союзный РФ батальон из украинских военнопленных

В Донецкой Народной Республике создают батальон, состоящий из украинских военнопленных, которые захотели сражаться за Россию, сообщил один из командиров подразделения Андрей Тищенко, который некогда служил танком в ВСУ.

По его словам, батальон назвали в честь Богдана Хмельницкого. Сейчас в подразделении около 70 человек, но, по словам Тищенко, он рассчитывает на увеличение личного состава. Как подчеркнул источник, около 95 процентов из бывших ВСУшников с боевым опытом.

"Украинскому правительству его народ не нужен стал, и на фоне этого всего, когда украинская власть должна была защищать своих людей, она их просто бросила. И глядя на всё это, появилась у меня возможность — и у меня, и у моих товарищей, которые будут вместе со мной в этом подразделении, — отдать должное", — пояснил командир РИА Новости.

По его словам, чтобы попасть в батальон, военнопленные должны подать документы на смену гражданства с украинского на российское. И только получив паспорт, их отправят на переобучение.

"В батальоне настроение у ребят боевое, ребята готовы, нет таких, что согласились, а потом передумали, ребята изначально сказали, что да. И, думаю, что все ребята до конца", — резюмировал Тищенко.