Военкор Андрей Руденко спрогнозировал, что случится с немецкими танками Leopard и американскими Abrams в зоне проведения спецоперации.
По его словам, техника НАТО "ещё как горит". Журналист отметил, что западные танки станут законной целью для Вооружённых сил России.
"Будут полыхать "Леопарды", "Абрамсы" и другое железо", — подчеркнул Руденко.
Он также опубликовал в соцсетях фотографию сгоревшего на Артёмовском направлении бронетранспортёра M113, принадлежащего украинской армии. Такая же участь ждёт тяжёлую технику Запада в зоне СВО, считает корреспондент.
Ранее пользователи Сети высмеяли главу Миноброны Украины Алексея Резникова, который выглянул из танка Leopard и спросил "дорогу на Москву". Комментаторы убеждены в том, что министр не доедет до России, а сбежит на Запад.
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