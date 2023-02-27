Руденко: "Леопарды", "Абрамсы" и остальное железо НАТО будут полыхать в зоне СВО

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военкор Андрей Руденко спрогнозировал, что случится с немецкими танками Leopard и американскими Abrams в зоне проведения спецоперации.

По его словам, техника НАТО "ещё как горит". Журналист отметил, что западные танки станут законной целью для Вооружённых сил России.

"Будут полыхать "Леопарды", "Абрамсы" и другое железо", — подчеркнул Руденко.

Он также опубликовал в соцсетях фотографию сгоревшего на Артёмовском направлении бронетранспортёра M113, принадлежащего украинской армии. Такая же участь ждёт тяжёлую технику Запада в зоне СВО, считает корреспондент.

Ранее пользователи Сети высмеяли главу Миноброны Украины Алексея Резникова, который выглянул из танка Leopard и спросил "дорогу на Москву". Комментаторы убеждены в том, что министр не доедет до России, а сбежит на Запад.