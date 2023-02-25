В Сети высмеяли Резникова, спросившего дорогу на Москву: "Он не доедет, а сбежит"

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пользователи Twitter* высмеяли распространённую в соцсетях видеозапись, на которой министр обороны Украины Алексей Резников из немецкого танка Leopard спрашивает "дорогу на Москву".

Один из комментаторов отметил, что такая поездка украинского министра не обернётся успехом.

"Есть высокая вероятность, что он не доедет, а сбежит на Запад", — подчеркнул пользователь.

По словам другого комментатора, Резникова доставят в российскую столицу на самолёте, где над ним будет организован судебный процесс. С этой позицией согласился ещё один читатель. Он считает, что украинским чиновникам придётся задействовать весь Североатлантический альянс, чтобы дойти до Москвы.

Ранее Резников показал своим подписчикам первый немецкий танк Leopard 2A4, приехавший на Украину из Польши.

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