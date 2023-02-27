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Марочко заявил, что иностранные наёмники ВСУ отказываются жить в окопах под Сватовом

0:42
Силовые структуры

Из Купянска в направлении Сватово и обратно часто ездят микроавтобусы с иностранными наёмниками. Об этом проинформировал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Марочко заявил, что иностранные наёмники ВСУ отказываются жить в окопах под Сватовом

Эксперт связал эти ротационные мероприятия с тем, что иностранные военнослужащие отказываются жить в окопах.

"Они требуют нормальных бытовых условий, возможности посещать супермаркеты и пользоваться услугами женщин с низкой социальной ответственностью", — доложил Марочко.

Ранее сообщалось, что в Киеве раздаются взрывы и стрельба, дроны "Герань-2" ВС РФ атакуют территорию Украины.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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