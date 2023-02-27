Марочко заявил, что иностранные наёмники ВСУ отказываются жить в окопах под Сватовом

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Из Купянска в направлении Сватово и обратно часто ездят микроавтобусы с иностранными наёмниками. Об этом проинформировал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Эксперт связал эти ротационные мероприятия с тем, что иностранные военнослужащие отказываются жить в окопах.

"Они требуют нормальных бытовых условий, возможности посещать супермаркеты и пользоваться услугами женщин с низкой социальной ответственностью", — доложил Марочко.

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