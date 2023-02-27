Из Купянска в направлении Сватово и обратно часто ездят микроавтобусы с иностранными наёмниками. Об этом проинформировал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Эксперт связал эти ротационные мероприятия с тем, что иностранные военнослужащие отказываются жить в окопах.
"Они требуют нормальных бытовых условий, возможности посещать супермаркеты и пользоваться услугами женщин с низкой социальной ответственностью", — доложил Марочко.
Ранее сообщалось, что в Киеве раздаются взрывы и стрельба, дроны "Герань-2" ВС РФ атакуют территорию Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Защитник футбольного клуба "Львов" в Турции ночью снял со флагштока флаг России и выбросил его в мусорный бак.