Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации в Донбассе. Армия РФ уничтожает объекты критической важности на территории Украины, нанося по ним ракетные удары.
Ночью в Киеве прогремели взрывы. В городе слышна стрельба. ВС РФ с помощью дронов "Герань-2" ("Шахидов") атакуют территорию Украины. Об этом проинформировали военкоры "Русской Весны".
"Над Киевской областью обнаружены враждебные воздушные цели", — докладывает областная военная администрация.
Беспилотники ВС РФ были замечены летящими в направлении Киева со стороны Белоруссии и Черниговской области.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ в Артёмовске ловят пули и осколки от огня российских военных.
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Защитник футбольного клуба "Львов" в Турции ночью снял со флагштока флаг России и выбросил его в мусорный бак.