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RV: в Киеве раздаются взрывы и стрельба, дроны "Герань-2" ВС РФ атакуют территорию Украины

0:55
Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации в Донбассе. Армия РФ уничтожает объекты критической важности на территории Украины, нанося по ним ракетные удары.

RV: в Киеве раздаются взрывы и стрельба, дроны "Герань-2" ВС РФ атакуют территорию Украины

Ночью в Киеве прогремели взрывы. В городе слышна стрельба. ВС РФ с помощью дронов "Герань-2" ("Шахидов") атакуют территорию Украины. Об этом проинформировали военкоры "Русской Весны".

"Над Киевской областью обнаружены враждебные воздушные цели", — докладывает областная военная администрация.

Беспилотники ВС РФ были замечены летящими в направлении Киева со стороны Белоруссии и Черниговской области.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ в Артёмовске ловят пули и осколки от огня российских военных.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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