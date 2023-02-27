RV: в Киеве раздаются взрывы и стрельба, дроны "Герань-2" ВС РФ атакуют территорию Украины

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации в Донбассе. Армия РФ уничтожает объекты критической важности на территории Украины, нанося по ним ракетные удары.

Ночью в Киеве прогремели взрывы. В городе слышна стрельба. ВС РФ с помощью дронов "Герань-2" ("Шахидов") атакуют территорию Украины. Об этом проинформировали военкоры "Русской Весны".

"Над Киевской областью обнаружены враждебные воздушные цели", — докладывает областная военная администрация.

Беспилотники ВС РФ были замечены летящими в направлении Киева со стороны Белоруссии и Черниговской области.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ в Артёмовске ловят пули и осколки от огня российских военных.