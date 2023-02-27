Бойцы РФ с помощью артиллерийских установок ударили по стоянке украинской техники в районе населённого пункта Томина Балка на Херсонском направлении.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона, армия Украины лишилась гаубицы 2С1 "Гвоздика" и шести автомобилей, на которых передвигались националисты. Отмечается, что Вооружённые силы РФ осуществили атаку в ночь на 27 февраля. По информации агентства, в ходе боевых действий погибли 12 украинских солдат, ещё шесть человек ранены.
"По стоянке техники одного из подразделений ВСУ был нанесён артиллерийский удар", — подтвердил представитель экстренных служб Херсонской области.
Ранее стало известно, что российские артиллеристы уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США под Херсоном.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Защитник футбольного клуба "Львов" в Турции ночью снял со флагштока флаг России и выбросил его в мусорный бак.