ТАСС: армия РФ уничтожила гаубицу и шесть автомобилей ВСУ в Херсонской области

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы РФ с помощью артиллерийских установок ударили по стоянке украинской техники в районе населённого пункта Томина Балка на Херсонском направлении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона, армия Украины лишилась гаубицы 2С1 "Гвоздика" и шести автомобилей, на которых передвигались националисты. Отмечается, что Вооружённые силы РФ осуществили атаку в ночь на 27 февраля. По информации агентства, в ходе боевых действий погибли 12 украинских солдат, ещё шесть человек ранены.

"По стоянке техники одного из подразделений ВСУ был нанесён артиллерийский удар", — подтвердил представитель экстренных служб Херсонской области.

Ранее стало известно, что российские артиллеристы уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США под Херсоном.